Spacca una vetrina solo per un pacco di cialde di caffè, 54enne arrestato dai carabinieri

I militaridella sezione radiomobile della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato, nella città stabiese, per furto aggravato Giuseppe Esposito, 54enne del posto già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo è stato sorpreso questa notte intorno alle 4 in via Regina Margherita, subito dopo aver spaccato la vetrina di un negozio e rubato un pacco di cialde di caffè. Finito in manette, Esposito è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.