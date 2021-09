A cura della Redazione

Incendia l'auto della ex moglie. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Castellammare di Stabia, sono intervenuti in via Salvador Allende per la segnalazione di una vettura in fiamme.

I poliziotti, giunti sul posto, dopo aver domato l'incendio, grazie alle descrizioni fornite dal proprietario del veicolo e al sistema di videosorveglianza dell’abitazione, hanno accertato che l’incendio era stato appiccato dall’ex marito della compagna dell’uomo che, subito dopo, si era dato alla fuga a bordo di una vettura; inoltre, la donna ha raccontato di essere da tempo vittima di comportamenti violenti dell’ex coniuge.

Gli agenti hanno rintracciato l’uomo, un 56enne di Gragnano con precedenti di polizia, presso un ospedale locale dove si era recato per farsi medicare alcune ferite riportate a seguito dell’incendio e lo hanno denunciato per danneggiamento a seguito di incendio, atti persecutori e minaccia.