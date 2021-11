A cura della Redazione

Nello stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia (Napoli) si è svolta stamattina la cerimonia di consegna della sezione di prua della nave ''Jacques Chevallier'', prima di quattro unità di supporto logistico che saranno realizzate nell'ambito di un programma italo-francese guidato da Occar (Organizzazione per la cooperazione congiunta in materia di armamenti).

Il progetto LSS (Logistic Support Ship) è caratterizzato da un altissimo livello di innovazione che rende la nave estremamente flessibile nei diversi profili di utilizzo e con un elevato grado di efficienza.

Il programma Flotlog prevede la costruzione di quattro navi per la Marina francese da parte del consorzio temporaneo formato da "Chantier de l' Atlantique" e "Naval Group" per conto di Dga, la Direzione generale per gli armamenti francese, e della sua controparte italiana Navarm.

La Lss di cui stamattina è stata consegnata la prua costruita nel cantiere navale di Castellammare di Stabia coniuga capacità di trasporto e trasferimento ad altre unità navali di carichi liquidi (gasolio, combustibile avio, acqua dolce) e solidi (parti di rispetto, viveri e munizioni). La prima unità con queste caratteristiche, la ''Vulcano'', è stata consegnata da Fincantieri alla Marina Militare italiana all'inizio del 2021.