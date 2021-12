A cura della Redazione

Un latitante cerca di sfuggire al controllo degli uomini della Guardia di Finanza e ne nasce un inseguimento in autostrada.

Nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio, gli uomini della Guardia di Finanza di Salerno hanno tratto in arresto un pregiudicato di Gragnano, a carico del quale risultava una condanna definitiva a 9 anni e 5 mesi di reclusione.

I militari, impegnati in un’attività di perlustrazione nel capoluogo, avevano notato l’uomo mentre sorpassava pericolosamente altre autovetture a bordo di una Renault Clio, risultata intestata ad una società di noleggio.

Dopo un breve inseguimento, l'auto è stata fermata dalla pattuglia di Baschi Verdi in prossimità del casello autostradale di Castellammare di Stabia.

Durante il controllo dei finanzieri, l’uomo ha mal celato il suo nervosismo, ragione per la quale i militari hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito.

Dalle verifiche è emerso che nei confronti del 51enne E. B. era pendente un provvedimento di esecuzione della pena, emesso dalla Procura generale presso la Corte d'Appello di Trieste, per anni 9 e mesi 5 di reclusione non eseguito dallo scorso luglio in quanto l'uomo si era reso irreperibile.

A suo carico sono peraltro risultate diverse pronunce di condanna, anche per reati fallimentari e di calunnia.

Il 51enne è stato poi portato nella Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.