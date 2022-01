A cura della Redazione

Anche a Castellammare di Stabia, come ad Ottaviano e Somma Vesuviana, le scuole superiori resteranno chiuse fino al 15 gennaio, prevedendosi la Didattica a Distanza. Lo ha deciso il sindaco Gaetano Cimmino con una apposita ordinanza emanata per far fronte all'ascesa del numero dei contagi da coronavirus.

Resta in vigore, per le scuole dell'infanzia, elementari e medie, il provvedimento del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che rinvia l'apertura in presenza degli studenti al 31 gennaio.

Chiusi al pubblico, nella città stabiese, anche gli uffici comunali, la biblioteca e il centro per anziani.