A cura della Redazione

Nell'ambito del progetto "Parola al Teatro", a Castellammare di Stabia va in scena, al Supercinema Castellammare, lo spettacolo dal titolo "Resilienza 3.0", di e con l'attore Massimiliano Gallo. L'appuntamento è per martedì 18 gennaio alle ore 20.30.

Massimiliano Gallo porterà in scena il suo stile, la sua ironia, con un upgrade del suo precedente spettacolo “Resilienza 2.0”, convinto che si possa raccontare questo momento tremendo attraverso una comica riflessione dei fatti, a volte poetica, sempre pungente. Il pubblico rivivrà insieme a Gallo i momenti della quarantena: le paure, la noia, l’immobilità, la voglia di evadere, le lezioni online, la palestra fatta in casa, in una condivisione problematica e a volte drammaticamente comica degli spazi vitali.

"Esibirmi in Campania è sempre un motivo di grande orgoglio e allo stesso tempo mi riempie di responsabilità. Castellammare di Stabia - ha detto Gallo - è una terra che ha dato i natali ad un'infinità di personaggi straordinari. Quando ti esibisci nelle nostre terre, con questa eredità, non è mai semplice”.

Ad accompagnare Gallo sul palco, i compagni di sempre: Shalana Santana e Pina Giarmanà, il Maestro Mimmo Napolitano al pianoforte e da Davide Costagliola al contrabbasso e Giuseppe Di Colandrea al clarion.

L'ingresso allo spettacolo è gratuito fino ad esaurimento posti. Occorre essere muniti di green pass rafforzato e indossare la mascherina FFP2.