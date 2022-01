A cura della Redazione

La città di Sant'Antonio Abate piange la vittime numero 33 del Covid.19. Si tratta di una donna di 71 anni, morta dopo il ricovero in ospedale per complicanze legate al coronavirus.

Negli ultimi 4 giorni (14-17 gennaio) si registrano 250 nuovi contagi mentre sono stati 326 i guariti.

Gli attuali positivi sono 852, sale a 2.810 il numero dei guariti.

«Purtroppo stiamo imparando a convivere con un nemico ancora troppo forte per poter tenere bassa la guardia - ha dichiarato la sindaca Ilaria Abagnale -. Difatti, seppur il totale sia diviso equamente fra asintomatici e soggetti con sintomatologia lieve, 10 presentano invece gravi sintomi, di cui 7 sono attualmente in ricovero ospedaliero. Auspichiamo che i contagi possano confermare questo accenno alla discesa della curva, affinché non si possano più apprendere notizie di perdite di cari amici del territorio. Auguriamo agli attuali positivi una pronta guarigione ed alla cittadina tutta l’invito a rispettare le normative vigenti con la stessa attenzione avuta finora».

La prima cittadina ha poi espresso il suo cordoglio per l'ennesima vittima del virus.