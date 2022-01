A cura della Redazione

A Gragnano si tornerà a scuola in presenza il prossimo lunedì 24 gennaio. Il sindaco Nello D'Auria, con propria ordinanza, ha infatti disposto la chiusura degli Istituti - dai servizi educativi dell'infanzia alle superiori - fino al 22 gennaio causa emergenza Covid.

Per riaprire in sicurezza, il Comune, di concerto con le scuole cittadine, ha avviato l'iniziativa "Scuole Sicure", che prevede la somministrazione di tamponi rapidi gratuiti (fino ad esaurimento dei test disponibili) agli studenti delle scuole dell'infanzia, elementari e medie.

Questo il calendario per l'effettuazione dei test:

- Istituto scolastico Gragnano 1: tutti gli iscritti dei plessi di questa scuola, potranno effettuare il tampone venerdì 21 gennaio dalle ore 8 alle 14. Sono 600 i tamponi disponibili.

- Istituto scolastico Gragnano 3: tutti gli iscritti dei plessi di questa scuola, potranno effettuare il tampone venerdì 21 gennaio dalle ore 8 alle 14. Sono 600 i tamponi disponibili.

Presso questi Istituti, e nella stessa data e orari, potranno effettuare il tampone rapido gratuito anche gli alunni iscritti all'Istituto Paritario M. Boschetti Alberti.

- Istituto scolastico Gragnano 2: tutti gli iscritti dei plessi di questa scuola, potranno effettuare il tampone gratuito sabato 22 gennaio dalle ore 8 alle 14 presso il plesso di via V. Veneto e dalle 12 alle 14 presso il plesso Aurano (solo per chi frequenta questa sede). Sono 500 i tamponi disponibili.

- Istituto scolastico Fucini-Roncalli: tutti gli iscritti dei plessi di questa scuola, potranno effettuare il tampone gratuito sabato 22 gennaio dalle ore 8 alle 14 presso il plesso Fucini. Sono 700 i tamponi disponibili.

Presso questi Istituti, e nella stessa data e orari, potranno effettuare il tampone rapido gratuito anche gli alunni iscritti all'Istituto Paritario Santa Croce;

«Desidero ringraziare ancora una volta i dirigenti scolastici per l'impegno e la disponibilità che stanno avendo in questa fase delicata ed i laboratori di analisi/farmacie Gentile, Certform, Centro Diagnostico Stabia e Farmacia Ravallese che hanno messo a disposizione il proprio personale gratuitamente per queste giornate di tamponi», ha detto il sindaco D'Auria.