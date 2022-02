A cura della Redazione

Il Comitato di liberazione dalla camorra dell'area Sud Torrese-Boschese- Stabiese prende le difese del senatore Sandro Ruotolo dopo l'interrogazione presentata dal parlamentare al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese..

“È inaccettabile il violento attacco politico e mediatico a cui è sottoposto in queste ore il senatore Sandro Ruotolo del Gruppo Misto - si legge nella nota -. A scatenare l'organizzato e non casuale fuoco di fila è stata un'interrogazione parlamentare rivolta al ministro dell'Interno dove sono state segnalate gravi questioni di merito riguardanti l'aggravarsi del contesto criminale di Castellammare di Stabia. Questioni serie che scuotono e inquietano l'intera comunità alle quali non giungono risposte ma solo vili attacchi e pericolose minacce. Il Comitato di liberazione dalla camorra dell'area Sud Torrese-Boschese- Stabiese nell'esprimere piena e incondizionata solidarietà a Sandro Ruotolo per la sua preziosa e attenta azione che svolge come parlamentare e per la sua storia personale e professionale fa suo quanto richiesto dal senatore - conclude la nota - e lancia un appello alle istituzioni affinché su Castellammare e, in generale, sull'intera area sud dell'area metropolitana di Napoli possa esserci una svolta in termini di lotta ai clan, legalità, trasparenza e crescita civica”.