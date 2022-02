A cura della Redazione

Il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, in attesa del perfezionamento dell'iter procedurale del decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica, ha disposto, in via cautelare, la sospensione del sindaco, del Consiglio e della Giunta comunale di Castellammare di Stabia.

L'Ammiistrazione del Comune stabiese passa così, per 18 mesi, nelle mani della Commissione prefettizia composta dal Prefetto Raffaele Cannizzaro, dal Viceprefetto Mauro Passerotti e dal Dirigente Seconda fascia Rosa Valentino. Cannizzaro è stato, nella sua carriera, Prefetto di Catanzaro, Ancona e Perggia. Dal 2018 è Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e presidente del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafoso e dei reati intenzionali violenti.

Lo scioglimento è avvenuto a seguito dell'indagine della Commissione d'Accesso, che ha ravvisato infiltrazioni camorristiche nella gestione dell'Ente.