A cura della Redazione

Stanotte, nell’ambito di un’ampia attività finalizzata al controllo al contrasto del fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze alcooliche, nella penisola sorrentina sono stati intensificati i controlli da parte degli agenti della Polizia di Stato.

È stato dispiegato un importante dispositivo lungo la SS 145, specialmente nei luoghi con maggior presenza di locali notturni, come Meta e Sorrento. Sono state identificate 59 persone, controllati 46 veicoli e contestate 40 violazioni del Codice della Strada per mancata revisione periodica, guida senza cinture di sicurezza, mancata esibizione dei documenti di circolazione, mancato uso dei dispositivi di segnalazione visiva, guida con patente diversa, guida senza patente e guida in stato di ebbrezza.

Infine, 46 persone sono state sottoposte a controllo con precursore ed altre 5 con etilometro. Ritirate infine 5 patenti di guida e decurtati 40 punti.