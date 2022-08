A cura della Redazione

Controlli della Polizia in penisola sorrentina, particolarmente affollata da turisti in questo periodo e frequentata da tanti giovani. La movida dunque viene attenzionata dalle forze dell'ordine che puntano a contrastare la guida di veicoli e ciclomotori sotto l'effetto di alcol e droghe, spesso causa di incidenti.

In piazzale del Lauro a Meta, snodo per raggiungere Sorrento, la Polizia di Stato ha predisposto un imponente dispositivo composto da 10 pattuglie ed un laboratorio mobile con personale medico per i controlli sanitari.

Nel corso dell’attività, gli agenti della Polstrada di Napoli e del Commissariato di Sorrento hanno identificato 100 persone e controllato 60 veicoli. Sono state ritirate 9 patenti e contestate 10 violazioni del Codice della Strada per guida in stato di ebbrezza e per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (con analisi condotte immediatamente sul posto con alcol e drug-test).

L’intera operazione si è svolta nell’ambito delle iniziative volte a diffondere la “cultura della guida sicura” e, quindi, a responsabilizzare maggiormente coloro che “vivono la strada” richiamando l’importanza della collaborazione dei cittadini, al fine di garantire una maggiore sicurezza nelle festività di Ferragosto.

Proprio per questo motivo, ieri mattina il pullman azzurro della Polizia di Stato ha fatto tappa nella penisola sorrentina. Si tratta di una vera e propria aula didattica itinerante, con cui gli esperti comunicatori della Polizia Stradale hanno fatto provare ai visitatori, tramite l’uso di simulatori di guida e speciali occhiali, cosa si vede realmente quando si è al volante in stato di ebbrezza o dopo aver assunto droghe.

Tanta la curiosità suscitata nel pubblico e i poliziotti, al termine della giornata, sono andati via soddisfatti, poiché in tanti hanno capito davvero che “guidare non è uno scherzo, ma è una cosa molto seria”.