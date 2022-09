A cura della Redazione

Sarà una tre-giorni ricca di appuntamenti a Gragnano per la Festa della Pasta, che si svolgerà dal 9 all'11 settembre. Balconi, portoni, strade, tutto rimanderà al prodotto tipico della città ai piedi dei Lattari. Quattro i PastaPoint allestiti lungo il percorso per le degustazioni. In ciascuno, due chef, insieme alla loro brigata, cucineranno ogni sera dalle 19 a mezzanotte.

E poi spettacoli, artisti di strada, showcooking con chef stellati. Ed ancora, convegni, incontri, workshop, tour guidati alla Valle dei Mulini e ai pastifici, che per l'occasione saranno aperti ai cittadini. Inoltre, ogni sera alle 19, i più piccoli e i giovani diversamente abili si cimenteranno nell’arte della pasta con laboratori didattici dedicati.

"Una manifestazione con una matrice fondata sul trinomio cultura, prodotto, territorio - afferma il sindaco Nello D'Auria -, che dismette gli abiti dell’evento prettamente culinario e spettacolistico e fa posto ad una kermesse di spessore, con una visione futuristica, dove cultura e tematiche di grande attualità hanno ruoli da protagonista. Un lungo lavoro di squadra che insieme al Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP stiamo portando avanti da mesi".

Alla conferenza d’inaugurazione, condotta del volto televisivo Federico Quaranta, sarà presente il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Momento focale della cerimonia sarà la consegna della prima edizione del Premio "Gragnano, Città della Pasta", istituito dal Comune di Gragnano e finanziato dalla Regione Campania. Questo speciale riconoscimento sarà assegnato ogni anno a un personaggio che rispecchia i valori fondanti in cui si riconoscono i pastifici di Gragnano.

Infine, l'applicazione per smartphone “Gragnano, Città della Pasta”, che permetterà di tenersi aggiornati in tempo reale su tutti gli appuntamenti della manifestazione e consentirà di acquistare i biglietti per le degustazioni e le visite guidate.

"La cosa più entusiasmante di questa edizione è il coinvolgimento dei cittadini a cui dico grazie - conclude il sindaco D'Auria -. Siete parte integrante del progetto ed è emozionante vedere come ognuno si stia prodigando affinché la festa sia una memorabile, invidiabile e ricca di visitatori".