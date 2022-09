A cura della Redazione

L’associazione socio-culturale Incrocio delle Idee di Castellammare di Stabia indice e organizza il concorso fotografico sul tema “Fotografa la legalità”.

Il sodalizio ha dedicato l’anno in corso alla Legalità e molte delle sue iniziative richiamano e affrontano questa tema.

Si tratta di un contest "per affrontare il tema legalità attraverso un hobby, un’occasione per riflettere sull’argomento ed evidenziare e riconoscere le tante forme di legalità che pure sono presenti e che vanno appunto fissate per moltiplicarle e dunque contribuire a contrastare le illegalità, le varie forme di violenze, le prepotenze, le arroganze, le ingiustizie - spiega la presidente Giovanna Massafra -. Legalità, intesa nel senso più ampio del suo significato, come strumento (fine) atto ad alimentare valori quali il rispetto, la libertà e la solidarietà e di evitare abusi di potere. Perché solo in una società in cui è presente il rispetto delle regole è possibile avvertire i valori fondanti per una convivenza civile. Attraverso la fotografia - conclude - un punto di vista personale che aiuti a riflettere sulla non ovvietà dei meccanismi che è possibile ritrovare dietro l’adesione al concetto di legalità".

La partecipazione è gratuita e le foto possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica dell’associazione ([email protected]) entro il 30 settembre prossimo.

Un’apposita giuria selezionerà le 30 immagini che costituiranno poi una mostra che sarà allestita nel salone Luisella Viviani.

Regolamento e modulistica sono disponibili sul sito www.incrociodelleidee.it.