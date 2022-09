A cura della Redazione

Altro sequestro di piantagioni di marijuana sui Monti Lattari. A Pimonte, i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno rinvenuto, e distrutto, in appena 48 ore, 270 piante di cannabis.

In una prima operazione, i militari della Stazione di Pimonte hanno individuato, in località Peda, in un’area demaniale, 142 piante di altezza media di 2 metri.

In zona Belvedere, invece, i carabinieri della Stazione di Gragnano hanno scoperto una piantagione di 128 fusti. Anche in questo caso le piante superavano il metro e mezzo di altezza.