A cura della Redazione

Sono accusati di aver messo a segno tre furti, uno dei quali in concorso fra loro, i due uomini arrestati a Gragnano dai carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia. Si tratta di un 33enne ed un 39enne, entrambi del posto.

La misura cautelare è stata emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura, che ha coordinato le indagini.

Stando alle investigazioni, supportate tra l'altro dall'analisi dei filmati della videosorveglianza pubblica e privata, nel primo pomeriggio del 27 giugno scorso il 39enne, approfittando della momentanea assenza del titolare di un bar in pieno centro nella città della pasta, uscito per effettuare una conszegna, avrebbe forzato la porta d'ingresso del locale, sottraendo dalla cassa denaro contante per 2.880 euro.

Nella notte del 14 agosto, invece, il 33enne si sarebbe impossessato di una bici elettrica del valore di circa 1.100 euro parcheggiata dal proprietario in strada, all'esterno di un centro scommesse.

Infine, il 17 agosto, i due avrebbero forzato e scardinato la saracinesca di un box auto interrato e, anche in questo caso, avrebbero trafugato una bici elettrica di 1.500 euro, danneggiando anche la serranda.

I presunti ladri sono stati condotti ai domiciliari e ad entrambi è stato applicato il braccialetto elettronico.