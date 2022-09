A cura della Redazione

Una turista tedesca stava facendo una escursione sui sentieri dei Monti Lattari, nel territorio di Agerola. La ragazza, 20 anni, si perde tra la vegetazione dei boschi dell'"Orrido Pino" e non riesce a trovare più la strada del ritorno, avendo perso il senso dell'orientamento.

Parte immediatamente la macchina dei soccorsi e i Carabinieri della locale Stazione, insieme al personale soccorso alpino e speleologico della Campania, si mettono alla ricerca della donna.

Sono le 22 e le ricerche sono incessanti fino alla buona notizia. E’ da poco trascorsa l’una di notte e i carabinieri trovano la ragazza che è in buona salute. E’ disorientata, infreddolita ma sta bene ed è felice di vedere i suoi “eroi”.

I genitori della giovane vengono a sapere dell’accaduto e partono anche loro per l’Italia raggiungendo la propria figlia che alloggiava in un B&B di Agerola. Sono ritornati a casa ma la ragazza ha voluto lasciare ai carabinieri un biglietto per ringraziarli (nella foto). Il messaggio è stato lasciato all’albergatore che ha avuto cura di consegnarlo ai militari dell'Arma di Agerola.