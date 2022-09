A cura della Redazione

Sequestro preventivo di beni per oltre 850mila euro operato dai finanzieri del Comando provinciale di Napoli nei confronti di una società di Gragnano, operante nel settore della lavorazione e produzione imballaggi, e del suo rappresentante legale. L'imprenditore è indagato per omesso versamento IVA.

Il provvedimento è stato disposto dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina.

L'indagato, stando a quanto ricostruito dall'Amministrazione Finanziaria sulla base della dichiarazione annuale presentata per l'anno d'imposta 2018, avrebbe omesso di versare l'imposta per un valore di 854.905 euro, superando così la soglia di rilevanza penale fissata dalla legge in 250mila euro.

Le Fiamme Gialle di Torre Annunziata e di Castellammare di Stabia hanno provveduto a sequestrare quote societarie e disponibilità finanziarie riconducibili all'imprenditore.