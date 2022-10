A cura della Redazione

I finanzieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno sequestrato numerose piante di marijuana a Gragnano, traendo in arresto un soggetto già gravato da precedenti specifici per spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari stabiesi, impegnati in un’attività info-investigativa hanno individuato un pusher 24enne originario di Castellammare. Nel corso della perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto all’interno di una baracca in metallo attigua all’abitazione dello spacciatore, sita a Gragnano, piante di marijuana in fase di essiccazione unitamente a marijuana custodita in due barattoli per un totale di circa 6,5 kg di sostanza stupefacente oltre a 15 banconote da 50 euro.

Inoltre, vi erano un trituratore elettrico di ultima generazione che avrebbe consentito di sminuzzare in breve tempo le piante e renderle immediatamente disponibili per il confezionamento delle dosi.

La sostanza stupefacente e l’attrezzatura utilizzata per la messa in commercio della stessa sono state sottoposte a sequestro, e il responsabile, tratto in arresto in flagranza di reato, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale, come disposto dall’Autorità Giudiziaria oplontina.