Opera edilizie abusive abbattute ad Agerola, nel bosco denominato Piano di Pianillo.

L'ordine di demolizione è stato emesso dal Tribunale di Torre Annunziata - dopo l'inchietsa della locale Procura - ed è relativo ad una condanna risalente agli anni 2005 e 2007.

Giù, dunque, due manufatti, di cui uno costituito da una struttura con pali in legno, copertura di lamiera zinacata e chiusura perimetrale formata in parte da lamiere zincate e in parte da teloni di plastica, con adiacente serbatoio di raccolta delle acque meteoriche ed annesso cassone; due tettoie di 24 e 35 mq circa, un massetto in calcestruzzo su cui poggiava una delle strutture abusive.

Le demolizioni dono avvenute a spese del proprietario, senza alcun esborso di denaro pubblico.