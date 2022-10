A cura della Redazione

Il progetto di educazione ambientale sviluppato dalla GORI al fine di sensibilizzare le nuove generazioni all’eliminazione della plastica monouso coinvolge anche il Comune di Gragnano. È stata avviata questa mattina, infatti, presso l’Aula consiliare e alla presenza di una delegazione di giovanissimi studenti, la distribuzione di 1.600 borraccine ecosostenibili agli alunni delle scuole primarie dei 3 circoli didattici cittadini.

Un’azione che invita anche all’utilizzo dell’acqua di rete, garantita dagli oltre 100.000 parametri che GORI analizza ogni anno e dai numerosi controlli effettuati insieme alle ASL territorialmente competenti. L’evento, scandito dall’entusiasmo e dalla partecipazione dei bambini, si è svolto alla presenza del sindaco, Nello D’Auria, dell’Amministratore Delegato dell'azienda idrica, Vittorio Cuciniello, e dell’assessora alla Scuola, Mena di Maio.

Un bellissimo momento di condivisione dei valori della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente, scandito anche dalla presentazione di una serie di lavori preparati dagli alunni gragnanesi, che hanno mostrato di aver ricevuto già in ambito scolastico preziose nozioni per la custodia e l’utilizzo corretto dell’acqua.

Il legame speciale, quello tra la città di Gragnano e la risorsa idrica, è stato trasferito ai ragazzi a più riprese dal primo cittadino, che ha sottolineato quanto l’acqua sia importante anche per la produzione della pasta di Gragnano IGP. Proprio in relazione alla tutela della risorsa idrica, e alle azioni messe in campo da GORI in tale direzione, l’Ad Cuciniello ha annunciato l’imminente avvio di un vasto piano di interventi, che interesseranno anche il Comune di Gragnano, e consentiranno di ridurre del 50% le perdite di rete entro il 2025.