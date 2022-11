A cura della Redazione

La GORI comunica che, a causa di un guasto improvviso alla rete idrica, sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione nelle seguenti zone del Comune di Gragnano:



PIAZZA FRANCESCO ROCCO

PIAZZA INCORONATA

PIAZZA MERCATO

PIAZZA SAN VITO

STRADA STATALE PER AGEROLA

VIA AGEROLA

VIA ARIELLARA

VIA BALCHIERE

VIA CASA DEI MIRI

VIA FORCHETELLE

VIA FORMA

VIA GIUSEPPE RAFFAELLI

VIA INCORONATA

VIA LAMMA

VIA LO GRADO

VIA MANDRIO

VIA MARIANNA SPAGNUOLO

VIA NUOVA SAN LEONE

VIA PIANA

VIA SAN FELICE

VIA SAN GIUSEPPE

VIA SANTA MARIA A.CIVANI

VIA STARZA

VIA VECCHIA SAN VITO

VIA VECCHIA SIGLIANO

VIA VINCENZO LOMBARDI

Tutte le relative traverse.

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 14:00 di venerdì 4 novembre.