Frana in costiera sorrentina. Lo smottamento si è verificato sul costone sovrastante un tratto di via Nastro Azzurro a Sorrento.

Rimasti feriti due agenti della Polizia Locale e un tecnico comunale.

Il sindaco Massimo Coppola, intanto, anche in seguito alla tragedia verificatasi a Casamicciola, ha deciso di rinviare l'accensione dell'albero di Natale in piazza Tasso, prevista per stasera, e differita a domani alle ore 17.