A cura della Redazione

Demolite opere abusive a Sant'Antonio Abate. Gli ordini di abbattimento - su richiesta della Procura di Torre Annunziata - erano stati emessi dal Tribunale e dalla Pretura circondariale (sede distaccata di Gragnano) oplontini in relazione alla realizzazione di una struttura sorta in area vincolata sul piano paesaggistico ed ambientale.

Si tratta di un capannone dal volume di oltre 1.600 mc e con superficie di circa 235 mq, con annessa recinzione del fondo agricolo sui cui era stato edificato, murature perimetrali, pavimentazione in cemento armato del terreno e cancello scorrevole, realizzati in via Pontone Vecchio.

Le condanne per abusivismo furono emesse nel lontano 1996-1997.

L'abbattimento è avvenuto in regime di autodemolizione, ossia a spese del proprietario senza alcun aggravio per le casse comunali e della Cassa Depositi e Prestiti.