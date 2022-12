A cura della Redazione

I carabinieri della Stazione di Castellammare di Stabia hanno arrestato il 44enne M. S., in esecuzione di un ordine di esecuzione emesso dal Tribunale di Torre Annunziata.

L'uomo dovrà scontare 4 anni e 6 mesi di reclusione per un cumulo di pene concorrenti. Era già ai domiciliari per il reato di furto aggravato, commesso l'1 agosto 2020 nell’ambito dell’aggressione all’Appuntato Scelto dell'Arma Giovanni Ballarò, pestato brutalmente allorquando intervenne per sedare una rissa conseguente ad un tamponamento in strada.

Il 44enne è stato tradotto in carcere a Poggioreale.