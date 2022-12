A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Castellammare di Stabia e personale della Polizia Locale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in occasione delle operazioni di recupero di materiale legnoso utilizzato per l’accensione dei falò dell’Immacolata. Sequestrate 15 tonnellate di legna, l'ennesima operazione al riguardo compiuta in pochi giorni.

Inoltre, nel corso dell’attività, sono state identificate 72 persone, di cui 29 con precedenti di polizia, controllati 43 veicol