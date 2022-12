A cura della Redazione

A Castellammare di Stabia, i Carabinieri della locale Compagnia hanno effettuato un servizio a largo raggio volto al controllo della movida notturna.

Un centinaio le persone identificate e 35 i mezzi controllati. Durante le operazioni i militari hanno denunciato un 18enne del posto trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 8 centimetri.

Il ragazzo, fermato in via Cicerone, ha fornito la solita e triste scusa dell’eventuale legittima difesa.

Perquisizioni anche im via Brin dove, all’interno del vano porta-oggetti già aperto di uno scooter in stato di abbandono, i militari hanno rinvenuto e sequestrato diverse dosi tra hashish e marijuana per un peso complessivo di 27 grammi e una banconota da 20 euro. Il tutto, verosimilmente, era di uno spacciatore disturbato nel bel mezzo della sua attività.