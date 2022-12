A cura della Redazione

Ai microfoni di Tgr Campania gli ex lavoratori della Meridbulloni hanno descritto il dramma che stanno vivendo. Da due anni, da quando è stato chiuso il sito, sono senza lavoro e lottano per tornare a lavorare in quella fabbrica. Hanno raccontato un quadro sconcertante, con ‘proposte’ dalla camorra. Offerte rispedite al mittente, un esempio di grande dignità nonostante le difficoltà. Hanno preferito l’onestà ai soldi facili e alle mani sporche. Le Istituzioni devono restare vicine a questi operai, in un territorio dove la criminalità organizzata la fa da padrona e dove il Comune è in mano ad una Commissione Straordinaria dopo lo scioglimento dell’Amministrazione comunale per ingerenza della camorra, non si può consentire di creare situazioni fertili per il proliferare dell’illegalità.

“Sono fortemente vicino a queste persone e mi farò portavoce delle loro esigenze in Regione spingendo per la convocazione di un tavolo di concertazione per affrontare questa problematica”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.