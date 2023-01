A cura della Redazione

Due provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), per periodi da 3 a 5 anni, sono stati adottati nei confronti di due persone che, in occasione della partita Juve Stabia-Delfino Pescara di Serie C, disputatasi il 30 ottobre scorso presso lo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, avevano acceso e lanciato alcuni petardi.

Uno dei due è stato inoltre denunciato per lesioni personali in quanto l’esplosione aveva causato il ferimento di un agente.

Un altro Daspo, della durata di 2 anni, è stato irrogato invece nei confronti di un 49enne napoletano che in occasione della partita Punto di Svolta-Santa Maria La Carità, dello scorso 18 dicembre presso lo stadio “Caduti di Brema”, era stato denunciato per accensione di fumogeni in occasione di manifestazioni sportive.