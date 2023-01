A cura della Redazione

Spaccio di droga in penisola sorrentina, arrestati due giovani.

I carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di due soggetti, accusati - in concorso - di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A carico di uno solo pende anche l'accusa di traffico di droga.

Le indagini - coordinate dalla Procura di Torre Annunziata e svolte dal Nucleo Operativo Radiomobile dell'Arma di Sorrento, già nel marzo scorso aveva portato all'arresto in flagranza uno degli odierni indagati - in quella circostanza si era reso anche responsabile di resistenza a Pubblico Ufficiale -, sorpreso in possesso di 91,5 grammi di hashish. Sempre all'epoca, i militari sequestrarono anche dei telefoni cellulari dalla cui analisi sono emersi elementi tali da far ritenere agli inquirenti l'esistenza di una fiorente attività illecita.

Dallo smartphone di uno degli indagati, infatti, sono stati estrapolati dei messaggi inviati ai presunti acquirenti al fine di concordare le modalità di cessione della droga, nonché fotografie, alcune verosimilmente scattate in un garage in uso a uno dei due indagati, ritraenti droga e grandi quantità di denaro, probabile provento dello spaccio.