A cura della Redazione

Abbattuto manufatto abusivo a Lettere, sui Monti Lattari. L'ordine di demolizione è stato disposto dal Tribunale di Torre Annunziata - sezione distaccata di Gragnano, a seguito delle indagini condotte dalla Procura oplontina, impegnata attivamente nelle soprressione degli abusi edilizi.

Il fabbricato, disposto su due livelli, di crica 135 mq, era ubicato in via Tuoro n. 6, in una zona sottoposta a vincoli sismico e paesaggistico-ambientale.

L'abbattimento - a spese del proprietario - è conseguente ad una condanna per abusivismo inflitta nel 2006.