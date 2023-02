A cura della Redazione

Omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette, sequestro di beni ad azienda di Castellammare di Stabia e al suo titolare.

La Guardia di Finanza del Gruppo di Torre Annunziata - Compagnia stabiese - ha eseguito il provvedimento per 88.823, 37 euro. L'imprenditore, operante nel settore delle arti grafiche, avrebbe, nel 2018, conseguito ricavi per 222.245 euro ma non avrebbe versato al Fisco i tributi relativi, pari proprio ai circa 89mila euro.

Tale condotta presunta illecita avrebbe inoltre consentito alla ditta di porsi sul mercato in posizione nettamente concorrenziale, distorcendo così la libera concorrenza.

Sigilli a 76mila euro di beni, tra cui quote societarie ed un immobile.