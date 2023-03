A cura della Redazione

Oltre mezzo milione di euro (545.662,00 euro) sequestrati ad una ditta individuale e al suo titolare. Si tratta di una rivendita di autoveicoli, all'ingrosso e al dettaglio, avente sede a Castellammare di Stabia.

I finanzieri del Gruppo di Torre Annunziata hanno eseguito il provvedimento che è stato disposto dal Gip del Tribunale oplontino, su richiesta della locale Procura, in virtù delle indagini che vedono il soggetto coinvolto nell'inchiesta accusato di omessa dichiarazione al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto (IVA) relative all'anno 2016. A fronte di ricavi per oltre un milione di euro, infatti, ci sarebbe stato un indebito "risparmio" in termini Irpef e IVA del valore di 545.662,00 euro.

Al momento, sono stati posti sotto sequestro sei autoveicoli di proprietà dell'indagato per un valore di 48.900,00 euro. Sono in corso accertamenti sui conti correnti bancari riconducibili all'imprenditore al fine di quantificare le somme di denaro su di essi depositati.