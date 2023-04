A cura della Redazione

E' il giorno della tristezza e della commozione a Sant'Antonio Abate. Ma anche del ricordo. Questa mattina, alle ore 10, presso la parrocchia dedicata al Santo da cui la città prende il nome, si svolgeranno i funerali del piccolo Giovanni, il bimbo di 8 anni colto da un malore improvviso che gli ha stroncato la vita mentre si trovava a scuola.

A poco più di una settimana da quella tragedia, avvenuta all'Istituto "De Curtis" di via Dante Alighieri, la comunità abatese si stringe attorno ai familiari del bambino. La sindaca Ilaria Abagnale ha proclamato il lutto cittadino e la stessa scuola frequentata da Giovanni resterà chiusa.

Ieri è stata effettuata l'autopsia sulla salma di Giovanni, disposta dalla Procura di Torre Annunziata che ha aperto una inchiesta sul decesso. Al momento gli indagati sono 5 - si tratta di un atto dovuto -, tra personale medico e scolastico, per i quali si ipotizza il reato di omicidio colposo.

"In questo difficile momento, la nostra comunità può dimostrare la forza del suo spirito unito e sostenere la sua famiglia, rispettandone la riservatezza e dimostrando il massimo decoro durante i funerali, evitando comportamenti rumorosi - ha affermato Abagnale -. Sarà un'occasione per onorare silenziosamente il ricordo del piccolo Giovanni. Il suo sorriso, la sua spensieratezza, il suo entusiasmo e la sua innocenza hanno toccato le vite di molte persone, e il suo spirito continuerà a farlo. Con affetto e rispetto, ci uniamo per rendere l'estremo saluto al nostro piccolo angelo e sostenere la sua famiglia in questo momento di grande sofferenza. La memoria di Giovanni vivrà sempre in noi, come un faro di speranza e amore per tutti. Con dolcezza e commozione - ha concluso la sindaca - gli rivolgeremo l’estremo saluto".