A cura della Redazione

“Per un territorio libero e legale. Per una cittadinanza responsabile”. Mariaconcetta Criscuolo, magistrato presso l’Ufficio GIP del Tribunale di Torre Annunziata, Rosa Vieni, del Dipartimento giustizia minorile e di Comunità, sociologa e funzionaria nonché docente di Pedagogia presso il carcere minorile di Airola (BN), e don Ciro Cozzolino (foto), referente dell’Associazione Libera di Torre Annunziata, saranno gli ospiti dell’iniziativa pubblica organizzata dall’Associazione Socio Culturale ODV l’Incrocio delle Idee di Castellammare di Stabia. L'apuntamento è per giovedì 20 aprile alle ore 17 presso il salone "Luisella Viviani" di via Gesù a Castellammare.

Sollecitati dai giornalisti Giovanni Mura dell’Incrocio delle Idee e Tiziano Valle del quotidiano Metropolis, si proverà a trovare risposte su quanto possono fare le associazioni e i singoli cittadini per contrastare le illegalità, per evidenziare comportamenti che consapevolmente o inconsapevolmente favoriscono le attività mafiose, a convincerci che sono problemi che riguardano noi personalmente e l’intera comunità, a stimolarci a essere parte attiva per rendere la comunità libera e legale.

Un incontro assolutamente non esaustivo, ma un ulteriore momento per provare a insistere a mettere a dimora semi della legalità che faticano a germinare in una comunità in estrema difficoltà.