Un incendio ha danneggiato la serranda di una paninoteca a Castellammare di Stabia.

I carabinieri della Stazione stabiese sono intervenuti nella notte in corso Vittorio Emanuele, 37 a seguito delle fiamme divampate nei pressi dell'attività commerciale, che hanno annerito anche la parte esterna del locale.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto. Al momento gli investigatori dell'Arma non escludono alcuna pista, dalla matrice accidentale a quella dolosa.