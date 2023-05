A cura della Redazione

“Da oggi Sant'Antonio Abate sarà il Comune con la Giunta più rosa d'Italia”. Ad annunciarlo è la sindaca abatese Ilaria Abagnale, in seguito alla nomina della nuova assessora. Dopo le dimissioni per motivi personali presentate da Pietro Paolo Savarese, la prima cittadina ha deciso di collocare al suo posto Lucia Afeltra, portando le presenze femminili nell'esecutivo cittadino a quattro.

“Dal punto di vista politico non cambia l'assetto - spiega la sindaca di Sant'Antonio Abate - perché sia Pietro Savarese che Lucia Afeltra sono importanti punti di riferimento della lista civica “Ilaria Abagnale Sindaco” che mi ha sostenuta alle passate elezioni. Ho scelto di farmi affiancare da Lucia, ragazza combattiva di 33 anni, per rafforzare la nostra compagine politica, che fin dal primo giorno ha sempre ragionato in ottica futura e pensando al bene della città”.

La nomina di Lucia Afeltra, però, rende la Giunta comunale di Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, la più “rosa” d'Italia: accanto alla sindaca Ilaria Abagnale, infatti, ci saranno ora altre tre donne (le altre due sono Luisanna Vanacore e Anna Abagnale), mentre le “quote azzurre” sono rappresentate dal vicesindaco Giuseppe Abagnale e dall'assessore Catello Di Risi.

“Un aspetto al quale non avevo pensato - afferma Ilaria Abagnale - ma che, da donna, mi inorgoglisce particolarmente. Ho scelto Lucia Afeltra per le sue competenze e per la sua voglia di mettersi in gioco per la città, e ciò dimostra ancora una volta come il territorio di Sant'Antonio Abate sia rappresentato da donne e uomini con grande passione per la politica”.

Lucia Afeltra lascia il posto di consigliere comunale ed entra in Giunta, ereditando le deleghe di Pietro Savarese, che invece le subentrerà nell'Assise cittadina. “A lui va il mio ringraziamento personale per quanto fatto finora e lo aspettiamo al prossimo consiglio comunale”, conclude la prima cittadina di Sant'Antonio Abate.

Dunque, a Lucia Afeltra andranno le deleghe Politiche giovanili, informagiovani, biblioteca, Forum dei giovani, ufficio Europa, pubblica illuminazione e politiche energetiche, smart city, programmazione e gestione eventi, fiera e spettacoli, tradizioni popolari, gestione delle risorse umane e riorganizzazione dell’apparato comunale, relazioni con il pubblico, servizi elettorali e demografici, contenzioso.