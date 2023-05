A cura della Redazione

Ruba la bici ad un ragazzino, 58enne finisce in manette. E' accaduto in costiera sorrentina, a Sant'Agnello, dove il giovane si era recato per partecipare ad una festa di compleanno.

Il veicolo, elettrico, viene parcheggiato lungo la strada, di fronte al locale. Quando la festa finisce, della bicicletta rimane solo la catena.

La vittima del furto chiama la madre e poi il 112. I carabinieri della Stazione di Piano di Sorrento iniziano le ricerche. Sanno che le vie di fuga sono pochissime e seguono quello che ritengono il percorso più scontato.

Trovano, infatti, poco dopo il 58enne nel comune di Meta, in sella alla refurtiva.

La bici è tornata nelle mani del proprietario, l'arrestato è in camera di sicurezza in attesa di giudizio.