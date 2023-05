A cura della Redazione

Festa patronale di San Catello a Castellammare di Stabia, emananta l'ordinanza sulla viabilità.

Il Comune ha disposto, dalle ore 9 di domenica 14 maggio, fino a cessata esigenza, la chiusura - con conseguente divieto di sosta e del transito veicolare - in tutta la piazza Giovanni XXIII, sia dalla confluenza con via Del Gesù che da quelle con Via Bonito e Via Mazzini, per la celebrazione della ricorrenza presso la Chiesa Concattedrale ubicata porprio nella piazza.

Dalle ore 14:00, e fino al passaggio della processione religiosa, vigerà invece il divieto di sosta, con rimozione forzata, nelle seguenti piazze, strade o tratti di esse: Via Santa Maria dell’Orto entrambi i lati, Via Catello Fusco, Piazza Spartaco tratto compreso tra le intersezioni con Via Roma e con Via Rispoli, Via Rispoli sia nel tratto confluente con piazza Spartaco che in quello confluente con piazza Matteotti, Piazza Giacomo Matteotti tratto compreso tra via Roma e Via Rispoli, Corso Vittorio Emanuele entrambi i lati, Piazza Principe Umberto, Via Mazzini entrambi i lati.

Dalle ore 18:30, inoltre, sarà sospesa la circolazione veicolare per tutte le categorie, limitatamente al tratto di strada interessato dal passaggio della processione religiosa, in Via Sarnelli, Piazza Principe Umberto, Via Santa Maria dell’Orto; Via Catello Fusco, Via Roma 1° e 2° tratto, Piazza Spartaco; Via Rispoli, Piazza Matteotti, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Principe Umberto, Via Mazzini.