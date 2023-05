A cura della Redazione

“Per la città di Sant'Antonio Abate e per tutti gli abatesi è stata una grande emozione. Abbiamo accolto tutti insieme il Giro d'Italia come una grande festa”. A dirlo è Ilaria Abagnale, sindaca di Sant'Antonio Abate, primo “traguardo volante” della sesta tappa Napoli-Napoli. Dall'arrivo della carovana alle 12:20, fino al passaggio dei primi ciclisti intorno alle 14, la città si è tinta completamente di rosa.

In migliaia hanno salutato l'arrivo della carovana rosa. “Tutti gli abatesi hanno vissuto questo evento con grande emozione e speriamo che il Giro possa tornare presto”, aggiunge la prima cittadina.

Per l'occasione, cittadini e commercianti hanno addobbato strade, piazze, vetrine e balconi di rosa, mentre l'amministrazione comunale ha affisso bandiere con messaggi positivi per l'importanza dello sport e citazioni di ciclisti e sportivi. Alla festa “rosa” hanno partecipato anche ristoranti, pizzerie e bar di Sant'Antonio Abate, che per l'occasione hanno inserito nei menu piatti gourmet, pizze, cappuccini e drink a tema.