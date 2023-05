A cura della Redazione

“Domani, martedì 16 maggio, tutte le scuole pubbliche e private dell'intero territorio comunale di Sant'Antonio Abate resteranno chiuse, in previsione di un avviso di allerta meteo di colore arancione, valido dalle ore 21 di stasera alle 21 di domani sera, emanato dalla Protezione Civile della Regione Campania”. A dirlo è Ilaria Abagnale, sindaco di Sant'Antonio Abate.

“Siamo tutti consapevoli dell'importanza della scuola e del diritto alla formazione – aggiunge la prima cittadina abatese – tuttavia la sicurezza dei nostri studenti e delle loro famiglie viene prima di tutto”.

Le previsioni meteo indicano un peggioramento con temporali anche forti, venti localmente forti prevalentemente meridionali, scorrimento delle acque nelle sedi stradali e fenomeni di rigurgito delle acque piovane.

“Per questo motivo, ho deciso di attivare le misure di precauzione necessarie per tutelare l'incolumità dei nostri ragazzi, invitando tutte le famiglie a non spostarsi se non per commissioni strettamente urgenti e necessarie. Anche il Parco Naturale ed il Cimitero – conclude Ilaria Abagnale – resteranno chiusi al pubblico per l’intera giornata di domani”.