A cura della Redazione

Stalking e revenge porn. Sono le accuse mosse a un 39enne stabiese, arrestato dagli agenti del Commissariato di Polizia di Castellammare di Stabia che hanno eseguito la misura cautelara disposta del Gip del Tribunale di Torre Annunziata.

Le indagini, coordinate dalla Procura oplontina, ed espletate dai poliziotti, hanno permesso di ricostruire le condotte vessatorie, fisiche, verbali e psicologiche, dell'uomo nei confronti della compagna a paryire dal 2022, aggredita in più occasioni anche in presenza dei figli minori. In diverse circostanze, le violenze sarebbero avvenute anche quando la donna aveva in braccio i bambini, finendo per colpire pure questi ultimi.

L'indagato, assuntore abituale di sostanze stupefacenti e già sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali (è stato condannato in via definitiva per reati contro il patrimonio), avrebbe inoltre incendiato l'auto in uso alla famiglia della vittima e, nel corso di questo mese, avendo ricevuto dalla donna un video che la ritraeva in atteggiamenti intimi, lo avrebbe inoltrato ai genitori di lei.

Il 39enne è stato associato presso il carcere di Poggioreale.