A cura della Redazione

Riqualificazione urbanistica del Rione Savorito a Castellammare di Stabia, dal PNRR i fondi. Il Comune ha indetto la procedura per l’affidamento del servizio di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica da porre a base di gara per l’affidamento, mediante appalto integrato, della progettazione ed esecuzione dei lavori previsti.

Un progetto da 92 milioni di euro complessivi, suddiviso in tre lotti, e finanziato dalle risorse PinQua (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare), confluito poi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La spesa prevista, in relazione al PFTE, è di poco meno di 472mila euro per il Lotto 1, mentre alle opere vengono destinati 28.284.819,09 euro. Gli interventi si sostanziano nella demolizione dei fabbricati di edilizia popolare esistenti siti nonché del plesso scolastico abusivamente occupato; le realizzazioni di 96 nuovi alloggi E.R.P., di un polo per l’infanzia, di infrastrutture correlate, servizi, attrezzature e spazi verdi, tra cui strade e viali interni, parco lineare, area urbana per lo sport, parcheggi a raso per gli esercizi di vicinato, parcheggi interrati pertinenziali per i residenti e raccolta pneumatica di rifiuti.

Il Lotto 2, invece, per il quale si farà ricorso al project financing, include l’edificio polifunzionale a destinazione turistico‐ricettiva con annesso parcheggio interrato, il mercato coperto, il parco agricolo e lo studentato.

Il Lotto 3, infine, che verrà finanziato successivamente, prevede la costruzione dei restanti alloggi della tipologia ERS “B” (Edilizia Residenziale Sociale) a canone sostenibile, interessando anche la parte dell’area urbana da adibire a strutture per lo sport e parco agricolo.