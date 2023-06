A cura della Redazione

Buone notizie sul versante viabilità a Sant’Antonio Abate. La sindaca Ilaria Abagnale annuncia la riapertura della bretella M3. Da ieri pomeriggio, infatti, dopo l'ultimo sopralluogo svolto con esito positivo, sono state rimosse le barriere new jersey nel territorio di Scafati e la strada è fruibile, con la sola limitazione per i mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate.

“Finalmente si dà seguito in maniera attuativa all'impegno preso al tavolo di concertazione tenutosi a Scafati lo scorso 5 maggio - afferma Abagnale - fortemente voluto dalla nostra Amministrazione, al fine di consegnare una strada omologata a doppio senso di circolazione, fondamentale via di esodo dal Vesuvio per i nostri territori e importante collegamento diretto con l'autostrada A3 e con la statale 268”.

Sistemata la segnaletica, ora la strada (già regolarmente collaudata) è stata riaperta al traffico. "Ora i cittadini di Sant’Antonio Abate e Scafati - prosegue la sindaca - possono godere dei vantaggi di questa strada, che garantirà una maggiore fluidità del traffico e una interconnessione più efficiente con la statale 268 e l'autostrada A3, facilitando il collegamento con altre importanti città della nostra regione, e un'evacuazione sicura in caso di emergenza. Continueremo a vigilare sulla sicurezza - conclude la prima cittadina abatese - e a lavorare per migliorare costantemente le infrastrutture di Sant’Antonio Abate".