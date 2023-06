A cura della Redazione

Dal prossimo anno scolastico, i bambini che frequentano la scuola comunale paritaria dell'infanzia "Giosuè Carducci" di Castellammare di Stabia svolgeranno le attività didattiche a tempo pieno, senza uscite anticipate.

E' quanto fa sapere Palazzo Farnese in una nota. "Sulla vicenda non c’è alcuna intenzione di creare disagio ai bimbi e alle loro famiglie in vista del prossimo anno scolastico, tenuto conto dell’impegno profuso dagli uffici di settore per garantire fin qui il regolare svolgimento delle attività - si legge nel comunicato diffuso dalla Commissione prefettizia -. Occorre ricordare che la contrazione dell’orario di funzionamento dell'Istituto, dallo scorso 13 marzo, con uscita degli alunni alle ore 14, si è resa necessaria per garantire, con il personale in dotazione, lo svolgimento delle attività scolastiche in sicurezza e secondo le disposizioni previste dalla normativa regionale. Il dirigente del settore II-Area Servizi Sociali, servizi al cittadino e alle imprese, dott. Gennaro Izzo, ha sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione la necessità di assunzione di almeno 4 unità, personale docente a tempo determinato, nel periodo settembre 2023- giugno 2024. Risorse umane utili a garantire il regolare funzionamento della scuola, il “tempo prolungato nonché il sostegno degli alunni disabili".

Assunzioni che l'Amministrazione formalizzerà, avviando l’iter necessario, ad avvenuta approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione. Le nuove unità consentiranno di garantire il regolare svolgimento del futuro anno scolastico con la presa in carico dei 110 bambini iscritti fino alle ore 16.