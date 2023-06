A cura della Redazione

Finanziato il secondo step del progetto “Castellammare Città Sicura: razionalizzazione ed implementazione della videosorveglianza”. Il Ministero dell'Interno ha approvato la proposta progettuale presentata dal Comune, riconoscendo un contributo pari a 250mila euro.

I fondi sono destinati all’acquisto e installazione di hardware e software a servizio delle forze dell’ordine, ad operazioni di scavo e posa in opera di cavidotti in fibra ottica, all'installazione di 40 nuove telecamere per garantire l’osservazione dei punti ritenuti strategici più sensibili del territorio comunale della zona nord-est della città, in particolare i quartieri Savorito, Ponte Persica, e Cantieri metallurgici.

"L’obiettivo essenziale primario - si legge in una nota di Palazzo Farnese - è assicurare la sicurezza in genere e la tutela del patrimonio immobiliare, garantendo la fruizione degli spazi pubblici con serenità attraverso il potenziamento del sistema esistente e la installazione di nuovi punti di osservazione, con particolare riferimento alle vie di accesso e di uscita dagli stessi quartieri".