Il Comune di Castellammare di Stabia ha indetto le gare d’appalto per la realizzazione di due importanti lavori di riqualificazione che daranno un volto nuovo ad altrettante zone della città.

Una riguarda le aree pubbliche del quartiere San Marco, l’altra il tratto della Villa comunale antistante l’hotel Miramare.

Si tratta di interventi per un impegno di spesa complessivo di poco più di 900mila euro.

Il progetto di riqualificazione delle aree pubbliche del quartiere San Marco prevede, nello specifico, il restyling dell’area antistante lo Stadio Menti con la realizzazione di un parcheggio (poco più di 500mila euro). Prevista la demolizione di tutta la pavimentazione esistente consistente in manto di asfalto, porfido e mattonelle in cemento. Verranno inoltre livellata tutta la zona interessata in modo da eliminare gli avvallamenti prodotti dalle radici dei pini marini e il successivo rifacimento dell’asfalto, e rimossa la recinzione dello stadio con il successivo riposizionamento in modo da avere un nuovo disegno planimetrico, con la statura di Padre Pio che sarà posizionata nella parte centrale della piazza. Lungo il lato destro della recinzione, sarà realizzato un “filtro verde” con filari di alberi e siepi e rimossa la fontana con la vasca che caratterizza la zona adibita a giardino pubblico nell’area posta a sinistra guardando dalla via Giuseppe Cosenza: in sostituzione, sarà realizzata un’area giochi per bambini con pavimentazione antitrauma.

I cordoni di pietra vulcanica verranno poi riutilizzati per la delimitazione della strada e il rifacimento dei sottoservizi per l’installazione della pubblica illuminazione.

Lungo l’area pedonale troveranno posto i pergolati per l’arredo urbano e dei faretti a led segna passi incassati nella pavimentazione. Alla base degli alberi, saranno posizionate le griglie salva-piante e altri elementi di arredo urbano, necessari alla fruibilità e alla funzionalità della zona.

Il progetto di riqualificazione del tratto di Villa comunale antistante l’hotel Miramare, (poco più di 400mila euro) consiste, invece, nell’aumento delle alberature; nella realizzazione di un’area attrezzata per incentivare l’uso, già consolidato, del lungomare per le attività di jogging, fitness e cicloturismo; il posizionamento di un Bike-Sharing consentirà poi una opportunità di continuità del percorso ciclopedonale presente in corso De Gasperi fino alle Antiche Terme.

Tutto il progetto verrà completato seguendo le linee architettoniche già presenti, continuando i disegni di pavimentazione utilizzando gli stessi materiali, riprendendo le medesime specie arboree, panchine, cestini, e corpi illuminanti, il tutto per conferire definitivamente armonia al waterfront cittadino.