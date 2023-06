A cura della Redazione

Oltre 90 cortometraggi arrivati da tutta Italia, 11 categorie da premiare e 10 corti approdati alla serata finale. A Sant’Antonio Abate torna “Io Non Ti Conosco Film Festival”, la kermesse tutta abatese giunta alla sua seconda edizione. Tra red carpet e atmosfera hollywoodiana, il festival del corto - organizzato dall’Associazione Culturale e Teatrale Io Non Ti Conosco e patrocinato dal Comune di Sant'Antonio Abate - si svolgerà domenica 25 giugno con due momenti importanti, ospiti illustri e una giuria d'eccezione.

Dalle 16 alle 19, la giuria si riunirà nel teatro Leon Dehon in via Casa Russo per decretare i vincitori. A partire dalle 20:30, il palco allestito al Parco Naturale di Sant'Antonio Abate ospiterà la cerimonia di premiazione. Con il direttore artistico Gianni Parisi, in giuria ci saranno Ciro D’Aniello (abatese e regista del programma Rai Linea Verde), Rosario Gallone (sceneggiatore cinematografico), Gianluca Di Gennaro (attore anche in “Come un delfino”), Eduardo Tartaglia (attore e regista de “La valigia sul letto”), nonché la giuria ufficiale di selezione del Festival formata da giovani abatesi. Ospiti della serata saranno gli attori Veronica Mazza (che presenterà il ritorno al cinema de “La Valigia sul Letto”), Giacomo Rizzo e Salvatore Misticone.

“Quest'anno in giuria ci saranno anche i ragazzi abatesi dai 13 ai 25 anni - afferma la sindaca Ilaria Abagnale -, una bella novità per coinvolgere i giovani del territorio. Siamo orgogliosi di aver concesso il patrocinio morale del Comune all’Associazione, già più volte coinvolta in programmi istituzionali e scolastici di promozione e diffusione della cultura teatrale, cinematografica e audiovisiva per la propria capacità di coinvolgere ciascuna fascia d’età nelle proprie attività. Inoltre, il Festival ha visto la candidatura di ben 93 cortometraggi, numeri davvero importanti per una kermesse giunta appena alla sua seconda edizione”.

L’evento vedrà protagonisti registi e attori, accanto a giovani talenti, in una domenica estiva dedicata alle nuove e già affermate proposte del cinema, in concorso per ben 11 categorie per raccontare la propria storia attraverso l’intensità di un cortometraggio. Sono 10 i corti selezionati per la serata finale. L’ingresso all’evento sarà libero e gratuito.