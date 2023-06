A cura della Redazione

Il progetto del sottopasso Circumvesuviana di via Cosenza a Castellammare di Stabia sarà al centro dell’incontro pubblico, promosso dalla Commissione Straordinaria che regge l'Amministrazione del Comune, in programma giovedì 6 luglio (ore 15.30) presso il Teatro Supercinema in Corso Vittorio Emanuele.

Un'opera che viene osteggiata da residenti e commercianti, preoccupati per l'impatto urbanistico dell'infrastruttura su quell'area cittadina.

"La cittadinanza, le associazioni, i rappresentanti politici sono invitati a partecipare - si legge in una nota di Palazzo Farnese -.EAV illustrerà il progetto su cui si aprirà il confronto nell’interesse della città".

Intanto, la stessa Commissione ha approvato lo schema di accordo con la Regione Campania e SINT in liquidazione S.p.A., finalizzato alla realizzazione del nuovo Polo Ospedaliero di Castellammare di Stabia nell’area delle Nuove Terme.

L'importo massimo per le opere è di 180 milioni di euro, di cui 13,5 da destinare all’acquisizione al patrimonio regionale del compendio immobiliare di proprietà della SINT S.p.A. e, in particolare, del complesso termale “Nuove Terme”, dell’ex Hotel delle Terme e dell’area parcheggio “Nuove Terme”.

“Sono soddisfatto, dopo mesi di interlocuzioni, dell'accordo istituzionale raggiunto per la realizzazione di un Polo Ospedaliero, opera importante per la città di Castellammare di Stabia e i comuni limitrofi, e per il recupero di una parte considerevole di patrimonio pubblico altrimenti destinato ad andare disperso”, ha affermato il Prefetto Raffaele Cannizzaro, commissario straordinario del Comune stabiese.