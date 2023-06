A cura della Redazione

Funivia del Faito, a decorrere da sabato 1 luglio entreranno in vigore le nuove tariffe del servizio, gestito dall'EAV, che collega Castellammare di Stabia al Monte Faito.

La novità, oltre ad un incremento massimo di 1,50 euro, riguarda l'estensione delle agevolazioni per i residenti: non solo per i cittadini stabiesi e di Vico Equense ma anche per quelli di Pimonte.

Nel dettaglio, la corsa semplice passa da 5,50 euro a 6,50 euro; la corsa andata/ritorno costerà 9,50 euro anziché 8 euro, mentre per gli under 18 il costo sarà di 3,60 euro (prima 3 euro). Per i residenti, la corsa andata/ritorno costerà 5,90 euro (a fronte di 5 euro). Lieve incremento per il trasporto biciclette: da 1 euro a 1,20 euro. Resta invariato il costo dell'abbonamento mensile, 45 euro.